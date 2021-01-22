Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Çin'den aşı onayı çıktı, bu hafta sonuna kadar gelebilir.
RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kabine toplantısında bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa sıkı tutulmuyor. Başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz.
Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmaları yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bununla ilgili açıklamaları yaparız.
Ortak operasyon vs. bunlarla ilgili biz her zaman olabilir diyoruz biliyorsunuz. Ama bunun için bir takvim tarih verecek değiliz. Biliyorsunuz benim hep söylediğim bir şey var "Bir gece ansızın gelebiliriz"