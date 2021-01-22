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Güncel

Restoranlar açılacak mı? 2.parti aşılar ne zaman gelecek? Erken seçim olacak mı? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Restoranların açılması konusunda, 'Kabine toplantısında bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız.' diyen Başkan Erdoğan erken seçim konusunda, Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir.' dedi. Aşı konusunda da açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Çin'den aşı onayı çıktı, bu hafta sonuna kadar gelebilir.' ifadelerini kullandı. Sincar operasyonu konusunda da açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Operasyon açıklayarak yapılmaz, bir gece ansızın gelebiliriz.' dedi.

22 Ocak 2021 Cuma 14:00 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 14:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Çin'den aşı onayı çıktı, bu hafta sonuna kadar gelebilir.

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine toplantısında bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa sıkı tutulmuyor. Başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz.

EKONOMİDE VE YARGIDA REFORM HAZIRLIĞI

Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmaları yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bununla ilgili açıklamaları yaparız.

SİNCAR'A OPERASYON VAR MI?

Ortak operasyon vs. bunlarla ilgili biz her zaman olabilir diyoruz biliyorsunuz. Ama bunun için bir takvim tarih verecek değiliz. Biliyorsunuz benim hep söylediğim bir şey var "Bir gece ansızın gelebiliriz"

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