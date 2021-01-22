22 Ocak 2021 Cuma 14:00 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 14:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Çin'den aşı onayı çıktı, bu hafta sonuna kadar gelebilir.

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Kabine toplantısında bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa sıkı tutulmuyor. Başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz.

EKONOMİDE VE YARGIDA REFORM HAZIRLIĞI

Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmaları yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bununla ilgili açıklamaları yaparız.

SİNCAR'A OPERASYON VAR MI?

Ortak operasyon vs. bunlarla ilgili biz her zaman olabilir diyoruz biliyorsunuz. Ama bunun için bir takvim tarih verecek değiliz. Biliyorsunuz benim hep söylediğim bir şey var "Bir gece ansızın gelebiliriz"