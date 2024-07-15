Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle;

* Sevgili İstanbullular, şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. senesindeyiz. Yine tek yürek tek bilek olarak bir aradayız.

* Meydanlara koşan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Sadece köprü üzerinde 34 vatandaşımızı şehit verdik. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz.

* İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür diyen milli irade kahramanlarını şükranla anacağız.

* Milletin destan yazdığı günde tek yürek, tek bilek olduk.

* Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz.

* Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir.

* 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti