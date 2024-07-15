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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri affetmeyeceğiz

15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.' dedi.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri affetmeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle;

* Sevgili İstanbullular, şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. senesindeyiz. Yine tek yürek tek bilek olarak bir aradayız.

* Meydanlara koşan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Sadece köprü üzerinde 34 vatandaşımızı şehit verdik. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz.

* İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür diyen milli irade kahramanlarını şükranla anacağız.

* Milletin destan yazdığı günde tek yürek, tek bilek olduk.

* Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz.

* Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir.

* 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti

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