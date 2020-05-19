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Cumhurbaşkanı Erdoğan 19.19'da İstiklal Marşı okudu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AA19 Mayıs 2020 Salı 19:55 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 19:55
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Erdoğan paylaşımında "İstiklal Marşı'mızı hep birlikte okuyalım." ifadesini kullanırken, paylaşımdaki videoda ise İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirdiği videosuna yer verdi.

Erdoğan, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı ulusa seslenişte 19 Mayıs 19.19'da bütün vatandaşları evlerinin pencere ve balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti.

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