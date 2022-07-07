Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 yılı için hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile ortak basın toplantısı düzenledi.
2024 yılı için 5 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalayacağız
Yerli ve milli aşımız Turkovac'ın Malezya'da kullanımına sunulması dahil, aşı teknoloji transferi gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz
Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen seneye yaklaşık yüzde 50 artışla 3 buçuk milyar dolar seviyesini aşmıştır
Serbest ticaret anlaşmamızın hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesinin, ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum
Sayın Başbakanın teklifi üzere ülkemiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık. Malezya aynı zamanda ASEAN bölgesinde en önemli partnerimizdir
Gıda güvenliği, enerji, çevre ve iklim değişikliği gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı arttırma hususunda mutabık kaldık
Yeniden Asya" girişimimizle, kazan kazan anlayışıyla Asya'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz
Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub konuşmasında Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Malezya ve Türkiye ticaret açısından çok büyük potansiyele sahiptir. Yatırım açısından Türk yatırımcıların Malezya'ya olan güvenini takdir ediyorum" diye konuştu.
Sabri Yakup BM'de yabancı diller olarak kullanılan Turkey adının Türkiye olarak değiştirilmesinden dolayı tebrik ederken "Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde Türkiye'nin hızlı gelişmesi beni çok etkiledi" dedi.