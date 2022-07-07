Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 yılı için hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

2024 yılı için 5 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalayacağız

Yerli ve milli aşımız Turkovac'ın Malezya'da kullanımına sunulması dahil, aşı teknoloji transferi gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz

Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen seneye yaklaşık yüzde 50 artışla 3 buçuk milyar dolar seviyesini aşmıştır



Serbest ticaret anlaşmamızın hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesinin, ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum

Sayın Başbakanın teklifi üzere ülkemiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık. Malezya aynı zamanda ASEAN bölgesinde en önemli partnerimizdir

Gıda güvenliği, enerji, çevre ve iklim değişikliği gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı arttırma hususunda mutabık kaldık



Yeniden Asya" girişimimizle, kazan kazan anlayışıyla Asya'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN ÖNDERLİĞİNDE TÜRKİYE'NİN HIZLI GELİŞMESİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub konuşmasında Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Malezya ve Türkiye ticaret açısından çok büyük potansiyele sahiptir. Yatırım açısından Türk yatırımcıların Malezya'ya olan güvenini takdir ediyorum" diye konuştu.

Sabri Yakup BM'de yabancı diller olarak kullanılan Turkey adının Türkiye olarak değiştirilmesinden dolayı tebrik ederken "Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde Türkiye'nin hızlı gelişmesi beni çok etkiledi" dedi.