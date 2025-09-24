Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Sıfır atık hareketi iklim değişikliği ile mücadelede kritik

Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık

Elektrikli araç başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendiriyor, demiryolu yatırımlarına öncelik veriyoruz. 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz

Su verimliliği seferberliğimiz ile küresel düzeye taşınan eşim Emine Erdoğan'ın himayesindeki 0 Atık hareketinin iklim değişikliği ile mücadelemizde kritik rol oynadığını özellikle vurgulamak isterim

Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz

