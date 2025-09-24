İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4569
  • EURO
    48,6849
  • ALTIN
    4959.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyoruz
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz' dedi.

HABER MERKEZİ24 Eylül 2025 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyoruz
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Sıfır atık hareketi iklim değişikliği ile mücadelede kritik

Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık

Elektrikli araç başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendiriyor, demiryolu yatırımlarına öncelik veriyoruz. 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz

Su verimliliği seferberliğimiz ile küresel düzeye taşınan eşim Emine Erdoğan'ın himayesindeki 0 Atık hareketinin iklim değişikliği ile mücadelemizde kritik rol oynadığını özellikle vurgulamak isterim

Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz

2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.