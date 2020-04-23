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Güncel

Başkan Erdoğan ulusa seslendi

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı etkinliği öncesi ulusa seslendi. Başkan Erdoğan konuşmasının ardından çocuklarla beraber İstiklal Marşı'nı okudu.

23 Nisan 2020 Perşembe 21:00 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 21:12
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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

23 Nisan 1920’den bugüne Meclisimizin çatısı altında milletimizin kalkınması için milli iradenin tecellisi için bütün milletvekillerimize şükranlarımız sunuyorum.

Bundan tam bir asır önce Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur

Türkiye Cumhuriyet Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir

83 milyonun tüm fertlerinden biraz daha sabretmelerini istiyoruz.

Demokraside ve ekonomide Türkiye’yi güçlendirmenin mücadelesini verdik.

Merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımız kalemiyle değil yüreğinin her zerresinden kopup gelen bir veciz ile yazmıştır. Tüm milletimizi 21:00’de İstiklal Marşını okumaya davet ediyorum.

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