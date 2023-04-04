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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk oluyor. Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel soracak, Cumhurbaşkanı Erdoğan cevaplayacak.

4 Nisan 2023 Salı 15:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk oluyor
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Seçimlere 40 günden az bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk oluyor.

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Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel soracak, Cumhurbaşkanı Erdoğan cevaplayacak.

"Cumhurbaşkanı Özel" 5 Nisan Çarşamba saat 22.00'de 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında!

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