  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler, Kenya, Kolombiya, Peru ve Rusya büyükelçilerini kabul etti.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 15:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Filipinler Büyükelçisi Jamie Ramon Torre Ascalon JR, Kenya Büyükelçisi Anthony Mwaniki Muchiri, Kolombiya Büyükelçisi Yenniffer Edilma Parra Moscoso, Peru Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales ve Rusya Büyükelçisi Sergey Vasilievich Vershinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

