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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. yıl dönümünde paylaştı: Bizlere nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. yıl dönümünde paylaştı: Bizlere nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 15:19 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. yıl dönümünde paylaştı: Bizlere nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 5'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Fethi'nin sembolü, Fatih'in emaneti Ayasofya, 86 yıl aradan sonra ilk ezana ve ilk namaza 5 yıl önce bugün kavuştu... Ayasofya'nın dirilişini görmeyi bizlere nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

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