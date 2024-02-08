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Başkan Erdoğan: Başkaları hangi hesap peşinde koşarsa koşsun bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlara hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Başkaları hangi gündemlerin kuyruğuna takılırsa takılsın, hangi hesapların peşinde koşarsa koşsun bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir.' dedi.

8 Şubat 2024 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Başkaları hangi hesap peşinde koşarsa koşsun bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Kahtalı kardeşlerime 14-28 Mayıs seçimlerindeki güçlü destekleri için teşekkür ediyorum.

* Kahta deyince akla ne gelir? Söz verdi mi sözünü yerine getirir.

* İnanıyorum ki 31 Mart seçimlerinde Kahta bu defa sandıkları patlatacak.

* İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız.

* 6 Şubat'tan bu yana verdiğimiz mücadelenin şahidi millettir.

* Ağır kış şartlarına ve deprem alanının büyüklüğüne rağmen ilk günden itibaren depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk.

* Başkaları hangi gündemlerin kuyruğuna takılırsa takılsın, hangi hesapların peşinde koşarsa koşsun bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir

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