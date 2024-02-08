Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



* Kahtalı kardeşlerime 14-28 Mayıs seçimlerindeki güçlü destekleri için teşekkür ediyorum.

* Kahta deyince akla ne gelir? Söz verdi mi sözünü yerine getirir.

* İnanıyorum ki 31 Mart seçimlerinde Kahta bu defa sandıkları patlatacak.

* İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız.

* 6 Şubat'tan bu yana verdiğimiz mücadelenin şahidi millettir.

* Ağır kış şartlarına ve deprem alanının büyüklüğüne rağmen ilk günden itibaren depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk.

* Başkaları hangi gündemlerin kuyruğuna takılırsa takılsın, hangi hesapların peşinde koşarsa koşsun bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir