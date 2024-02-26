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Cumhurbaşkanı Erdoğan 70 yaşında! Sosyal medyadan mesaj yağıyor

Vatanına ve milletine ömrünü adayarak, büyük Türkiye emelleri doğrultusunda sayısız eser ve devrime imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 70 yaşında. Vatandaşlar tarafından 'İyikiDoğdunReis', 'MilletinAdamı70Yaşında', 'Sayın Cumhurbaşkanım', 'CumhurunReisi70yaşında' etiketleriyle binlerce paylaşım yapılıyor.

26 Şubat 2024 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 70 yaşında! Sosyal medyadan mesaj yağıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam 70 yıl önce bugün dünyaya geldi. Ömrünü memleket sorunlarıyla mücadeleye adadı. Türkiye, Erdoğan döneminde savunma sanayiinden ulaşıma kadar birçok alanda yeniliklerle tanıştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresi...

Davaya adanmış bir hayat...

Çile de çekti, her türlü engelle de karşılaştı. Bıkmadı, usanmadı memlekete hizmet etti.

26 ŞUBAT 1954'TE İSTANBUL'DA DOĞDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 70 yılı geride bıraktı.

Tarihler 26 Şubat 1954'ü gösterdiğinde İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk öğrenimini Piyalepaşa İlkokulu'nda tamamladı. Ardından İstanbul İmam Hatip Lisesi'ne kayıt yaptırdı. 1982 yılında ise Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi'nden mezun oldu.

Sporcu kişiliği de vardı. Uzun yıllar farklı takımlarda futbolculuk kariyerine devam etti.

Askerliğini Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak tamamladı.

ERDOĞAN GENÇ YAŞLARDA SİYASETE GİRDİ

Erken siyasi hayatına lise yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'nde başladı. Milli Selamet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolları başkanlığı yaptı. Aynı partinin İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı oldu.

Belediye başkanlığı döneminde kadim şehre sayısız eser bıraktı. İstanbullular çöp dağlarından kurtuldu. Susuzluk sorunu kökten çözüldü. Kokudan geçilmeyen Haliç'i temizleyen de oydu.

MUHTAR DEĞİL BAŞBAKAN OLDU

Ancak bu hizmetler cezasız kalmadı. Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle, Erdoğan'ı sevenlerinden kısa süre ayırdı.

Fakat bu baskılar onu yıldırmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu. 15 ay sonra yapılan seçimde halkın tercihi AK Parti oldu. "Muhtar bile olamaz" denilen Erdoğan 2003'te artık Başbakandı.

TÜRKİYE 20 YILDA ŞAHLANDI

İktidara geldiğinde kucağındaki en önemli sorun ekonomik krizdi. Kişi başına düşen milli geliri artırdı. Liradan 6 sıfırı atmakla kalmadı, enflasyonu tek haneye indirdi. İhracatta rekor üstüne rekor kırıldı. Savunma sanayiinde ise yerlilik oranı yüzde 80'e çıkarıldı.

Onlarca havalimanı, otoyollar, dev hastaneler, stadyumlar, köprüler Erdoğan'ın liderliğinde yapıldı. İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Avrasya ve Marmaray projeleri devreye sokuldu. Şehir 3. köprüsüne kavuştu. İzmit-Yalova arası Osmangazi Köprüsü'yle 6 dakikaya düştü.

MAZLUMLARIN SESİ OLDU

Erdoğan dünyadaki zulme de sessiz kalamadı. Mazlumların en büyük savunucusu oldu.

Vesayet odaklarıyla da mücadeleden hiç vazgeçmedi. 27 Nisan e-Muhtıraya aynı sertlikte cevap verdi. Gezi Parkı olaylarında da MİT kumpasında da duruşu değişmedi.

ERDOĞAN, KUMPASLARIN HEDEFİ OLDU

Erdoğan, her türlü terör örgütünün kararlılıkla üzerine gitti. FETÖ de o örgütlerden biriydi. 17-25 Aralık'ta yargı örtüsüyle kurulan kumpası püskürttü. 15 Temmuz hain darbe girişimindeki dik duruşuyla da işgali önledi.

YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR ÜRETİLDİ

Davasından vazgeçmedi.Gece gündüz hiç durmadan çalıştı. Girdiği tüm seçimleri kazandı. Ülkeyi ileriye taşıdı.

Bayraktar, Kızılelma ve son olarak KAAN Milli Muharip Uçağıyla Türkiye sınıf atladı.

Bölücü terör örgütü bitme noktasına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 70 yaşında.

Türkiye Yüzyılı hedefiyle milleti için mücadelesini sürdürüyor.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI: İYİ Kİ DOĞDUN REİS

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 70. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı.

26 Şubat 1954'te doğan Başkan Erdoğan'ın 70'inci doğum günü için X'de "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı70Yaşında" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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