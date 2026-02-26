İSTANBUL 8°C / 4°C
26 Şubat 2026 Perşembe
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 72 yaşında... Devlet Bahçeli'den anlamlı yaş günü hediyesi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan 72 yaşında... Devlet Bahçeli'den anlamlı yaş günü hediyesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın 72. yaş gününü anlamlı bir hediyeyle kutladı.

26 Şubat 2026 Perşembe 13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan 72 yaşında... Devlet Bahçeli'den anlamlı yaş günü hediyesi
MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin Başkan Erdoğan'a 72 gül'den oluşan bir çiçek takdim ettiği belirtilirken, ayrıca İslam ülkelerine ait haritanın lazer gravür yöntemiyle işlendiği özel bir tablo armağan edildiği ifade edildi.

MHP'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gül'den oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (C.C.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (S.A.V.) ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunduğu; köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir.

