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Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 milyona davette bulunmuştu: AK Parti'de yeni hedef 15 milyon üye

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ağustos'ta kalbi Türkiye için atan herkese kapılarının ve gönüllerinin açık olduğunu belirterek 85 milyona davette bulunmuştu. AK Parti'de yeni hedef 15 milyon üye sayısına ulaşmak.

Sabah3 Ocak 2024 Çarşamba 08:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 milyona davette bulunmuştu: AK Parti'de yeni hedef 15 milyon üye
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AK Parti, Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olarak 11 milyon 183 bin 839 üyesi bakımından birinci sırada yer alıyor. Üyelerinin yüzde 49.45'ini kadınlardan oluşturan AK Parti'nin 5 milyon 531 bin 196 kadın üyesi, 894 bin 374 de genç üyesi bulunuyor. Başkent teşkilatı 2023 yılında rekor kırdı. AK Parti Ankara teşkilatı, 2023 yılında 120 bin 316 yeni üye sayısı ile 4'üncü kez Türkiye 1'ncisi oldu.

85 MİLYONA DAVET

AK Parti'nin genç ve kadın üye sayısıyla da Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ağustos'ta kalbi Türkiye için atan herkese kapılarının ve gönüllerinin açık olduğunu belirterek 85 milyona davette bulunmuştu.

AK Parti'nin bir Türkiye partisi olduğunu belirten Erdoğan, üye sayısı itibarıyla da ülkenin en büyük siyasi hareketi olduğunu söyledi. Sabah'ın haberine göre, AK Parti'de yeni hedef 15 milyon üye sayısına ulaşmak olacak.

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