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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 hükümlünün kalan cezalarının 'sakatlık, kocama ve sürekli hastalık halleri' nedeniyle kaldırılmasına karar verdi.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 12:20 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
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Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 9 hükümlünün kalan cezalarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda, Mehmet Tunç'un "kocama hali", Ali Kapu'nun "sürekli hastalık", Mustafa Şahbudak'ın "sürekli hastalık", Mahmut Altun'un "sürekli hastalık ve kocama", Serkan Şencan'ın "sürekli hastalık ve sakatlık", Mustafa Eğmen'in "sürekli hastalık ve sakatlık", Süleyman Kızılkaya'nın "sakatlık", Abdullah Şen'in "sürekli hastalık", Adem Kozu'nun "sürekli hastalık" nedeniyle kalan cezaları kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca verdi.

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