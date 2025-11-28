İSTANBUL 21°C / 12°C
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

AA28 Kasım 2025 Cuma 01:02
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı yerinde takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından tribündeki vatandaşları selamladı, yanına gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Daha sonra soyunma odasına inerek sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Erdoğan, basketbolcu Ercan Osmani'ye "Hemşehrilerini duman ettiniz ya." dedi.

Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi devam eden Cedi Osman'a, "Cedi, toparladın mı? Önümüzdeki maça yetişiyor musun?" diye soran Erdoğan, maçın dördüncü periyodunda sakatlanan Onuralp Bitim ile sohbet ederek sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, sporcular için Başantrenör Ergin Ataman'a, "Böyle terli terli bekletmeyelim. Hemen duşlarını alsınlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik ziyareti için teşekkür eden Ataman, "Yarın İsviçre'ye gidiyoruz. Pazar günü İsviçre'de maç var." hatırlatmasında bulundu.

Erdoğan, aynı gün oynanan Sırbistan-İsviçre basketbol karşılaşması hakkında da bilgi aldı.

Başantrenör Ergin Ataman ve takım kaptanı Cedi Osman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) kazandıkları gümüş madalyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da eşlik etti.

