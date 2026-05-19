  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, von der Leyen ile görüştü... AB ile Gümrük Birliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, von der Leyen ile görüştü... AB ile Gümrük Birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

HABER MERKEZİ19 Mayıs 2026 Salı 20:53
Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, İsrail'in bölgemizde çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi için gündemimizdeki meselelerin çözümüne odaklanılan görüşmede, bölgemizde yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini, her alanda iş birliğini geliştirmenin önemli olduğunu ifade etti."

