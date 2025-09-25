İSTANBUL 25°C / 19°C
25 Eylül 2025 Perşembe
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrinden ayrıldı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrinden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinden 'TRK' uçağıyla Washington'a gitti.

25 Eylül 2025 Perşembe 01:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrinden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Washington'a gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'taki temaslarının ardından Washington'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirecek konular değerlendirilecek.

