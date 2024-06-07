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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçılar Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde andı.

AA7 Haziran 2024 Cuma 14:35 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu andı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın iki müstesna ismi, dava ve gönül insanı iki güzel adam Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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