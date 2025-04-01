İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2025 Salı / 3 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,892
  • EURO
    41,0396
  • ALTIN
    3808.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abiş'in cenaze törenine katıldı: Nevi şahsına münhasır bir insandı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abiş'in cenaze törenine katıldı: Nevi şahsına münhasır bir insandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş'in Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki cenaze törenine katıldı. Abiş'in mekanının cennet olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Nevi şahsına münhasır bir insandı Burhan ağabey. Bizim siyasette ilk belediye başkanımızdı. Buralarda, Ulaşlı Belediye Başkanı dendiği zaman akla Burhan ağabey gelirdi ve kendi nevi şahsına münhasır haliyle de her zaman özü sözü açık, net olan bir insandı. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah.' dedi.

AA1 Nisan 2025 Salı 16:10 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abiş'in cenaze törenine katıldı: Nevi şahsına münhasır bir insandı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş'in cenaze törenine katıldı.

Abiş için Ulaşlı Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede, Abiş'in ailesi taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumun ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, Abiş'i ilk belediye başkanlığını yaptığı yerden, şimdi Hak'ka uğurladıklarını belirtti.

Abiş'in mekanının cennet olmasını dileyen Erdoğan, "Nevi şahsına münhasır bir insandı Burhan ağabey. Bizim siyasette ilk belediye başkanımızdı. Buralarda, Ulaşlı Belediye Başkanı dendiği zaman akla Burhan ağabey gelirdi ve kendi nevi şahsına münhasır haliyle de her zaman özü sözü açık, net olan bir insandı. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah." dedi.

Erdoğan, Abiş'ten razı olduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerde zaten haklarınızı helal etmek suretiyle razı olduğunuzu ortaya koydunuz. Rabbim bizleri inşallah cennette de bir araya getirir. Sevgili habibini 'Liva-ül hamd' ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı Rabbim bizlere nasip etsin diyorum. Hastane süresi içerisinde kendisini bir kez ziyaret etme imkanı buldum. Orada da kendisini ziyaret ettik, telefon irtibatlarımızı devam ettirdik. Biz ondan razıyız, inanıyorum ki sizler de razısınız. Bu güzellikleriyle Rabbim bizleri inşallah cennetinde de buluşturur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Abiş'in tabutuna omuz verdi.

Abiş'in naaşı, cenaze namazı sonrasında Ulaşlı Mahalle Mezarlığında defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra taziye evine giderek aileye taziyelerini iletti ve Kur'an-ı Kerim tilavet etti.

Cenaze merasimine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, milletvekilleri, partililer ve Abiş'in yakınları katıldı.

Burhan Abiş vefat etti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.