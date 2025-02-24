Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Toplantıda, ekonomiden dış politikaya, sanayiden iç ve dış güvenliğe birçok konunun ele alındığını belirten Erdoğan, "Hizmet eden, izzet bulur" anlayışıyla gece gündüz demeden büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa mücadelesini sabırla sürdürdüklerini söyledi.

"Son kabine toplantımızdan bugüne bu ülkeyi kendimize bayrak yaparak aziz milletimize olan hizmet borcumuzu hakkıyla ödemeye çalıştık." diyen Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye'yi ziyaretinin anlamlı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Steinmeier ile terörle mücadele, düzensiz göç, vatandaşların vize sorunu, savunma sanayisi, Almanya'daki Türk toplumunu ilgilendiren hususlar gibi ortak gündemlerinde yer alan birçok konuyu detaylıca istişare ettiklerini dile getirdi.

"LİBERAL DEMOKRASİ ARTIK ESKİ GÜCÜNÜ YİTİRMİŞTİR"

Avrupa başta olmak üzere Batılı ülkelerde göçmen karşıtı ve İslam düşmanı aşırı sağ hareketlerin yükselişine bir süredir dikkat çektiğini anımsatan Erdoğan, buralarda yapılan son dönemdeki birçok seçimde endişelerinin haklılığının ortaya çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşırı sağ hareketlerin Avrupa'da siyasetin belirleyici aktörleri haline geldiğini vurguladı.

Ekonomik faktörlerin yanı sıra Avrupa merkez siyasetinin zamanın ruhunu doğru okuyamamasının da bunun temel sebeplerinden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şurası bir gerçek ki geçtiğimiz yüzyılın albenisi en yüksek ideolojisi olan liberal demokrasi ciddi bir krize ve darboğaza girmiştir. Bir dönem tüm sorunların ilacı olarak gösterilen liberal demokrasi artık eski gücünü, eski itibarını ve etkisini yitirmiştir. Topluma rota çizmekte siyasete anlam kazandırmakta insanlara umut ve güven vermekte yetersiz kalmaktadır. Hayat gibi siyaset de boşluk kabul etmez. Batı'da bugün yaşanan durum işte budur. Avrupa demokrasilerinde ortaya çıkan boşluğu son seçimlerde görüldüğü üzere aşırı sağcı demagoglar dolduruyor.

Tabii bir de buna Batı'nın 471 gün süren Gazze'deki soykırım karşısında takındığı ikircikli tavrı da eklemek gerekiyor. Çoğu çocuk ve kadın 61 binden fazla sivilin katledilmesini seyreden Batılı kuruluşlar ve liderler Gazze'deki insanlık sınavında sınıfta kalmışlardır. Yıllardır dünyaya örnek gösterilen Batılı değerlerin insanlık için ortak bir fayda hedefinin olmadığı özellikle bu süreçte tekrar anlaşılmıştır. İtibar ve güven kaybının kısa sürede toparlanması da mümkün değildir. Bu tablo karşısında bizim için asıl olan çıkarlarımızın korunmasıdır. Aynı şekilde 4-5 kuşaktır Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Aşırı sağ gerçekliğinin Avrupalı Türkler ve Müslümanlar açısından bir tehdit oluşturmaması için gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz."

"AB'Yİ İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÇIKMAZDAN SADECE TÜRKİYE KURTARABİLİR"

Son dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerin eski ritmine kavuşmakta olmasını önemsediklerini dile getiren Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra Ukrayna savaşı bağlamında yürütülen tartışmaların da Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacını tekrar teyit ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir. Türkiye'nin Birliğe tam üyeliği kurtarabilir. Ekonomisi ve demografik yapısı hızla yaşlanan Avrupa'ya can suyu verecek olan da yine Türkiye'dir, Türkiye'nin tam üyeliğidir. Avrupa Birliği bu gerçeklerle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o derece hayırlı olacaktır. Biz hep olduğu gibi yapıcı bir anlayışla karşılıklı fayda ve saygı temelinde üyelik sürecimizi ilerletmek arzusundayız." diye konuştu.

Bu konuda gerekli irade gösterilmesi halinde kısa sürede netice alınabileceğinin altını çizen Erdoğan, bunun için Avrupa Birliği'nin ve Birliğe yön veren ülkelerin yanlışta ısrar etmekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, sürecin nereye evrileceğini gelecek dönemde herkesin göreceğini ifade ederek, Türkiye olarak 360 derecelik bakış açısıyla pergelin bir ayağını Ankara'ya sabitleyip diğeriyle tüm dünyayı kucaklamayı sürdüreceklerini bildirdi.