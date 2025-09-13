Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

Sözlerimin hemen başında, bugün vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim başdanışmanım, muhterem dava ve yol arkadaşım Hamdi Kılıç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakın mesai ekibimizden olan Hamdi kardeşim, devlet ve siyaset alanındaki birikimiyle uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Velut kalemi, ufuk açıcı fikirleri ve çalışkanlığıyla sadece davamıza değil, ülkemize de yeri doldurulamaz hizmetlerde bulundu. Devletine, milletine, inancına bağlı, bu ülkenin değerleriyle barışık, kendini bu memlekete adayan çok değerli, çok çalışkan, samimi bir dostu kaybettik. Hamdi kardeşimi asla unutmayacak, emeklerini ve fedakarlıklarını daima şükranla anacak, kendisini inşallah özlemle ve hayırla yad edeceğiz. Kendisine bir kez daha Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyor; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına, milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Ruhu şad, kabri nur, mekanı inşallah cennet olsun.

Akademide alınan eğitimlerin aktarılan tecrübelerin partimiz, ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bizler ortak bir ideal etrafında kenetlenmiş dava hareketiyiz. 86 milyonun kaderini kendi kaderimiz gören bir siyasi kadroyuz. Her birimiz hangi mukaddes ideallere talip olduğumuzun idrakindeyiz.

AK Parti, millete hizmet yolunda kurulmuş bir okuldur. Bu okulun müfredatını milletimiz belirlemiştir. Milletimizle birlikte büyüdük, milletimiz ile birlikte Türkiye'yi büyüttük.

Gençler, unutmayın, milletimizle birlikte büyüdük, milletimizle birlikte Türkiye'yi büyüttük. 24 yıldır bir umutla AK Parti'nin yorulmasını, zayıflamasını, tökezlemesini bekleyenler oldu. Ama her defasında AK Parti değil, kendileri yoruldu, kendileri zayıfladı, kendileri oyun dışında kaldı. Siyaset sahnesinden silinmemizi umarak bize ömür biçenler çıktı. Onlar da tarih olup gittiler. Biz ise her sabah dünden daha taze bir umutla güneşi selamlıyoruz.

Partimizin 24. Kuruluş yıldönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 9 yeni isim partimize katıldı.

Bugün de Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailemize katılmasının sevincini yaşıyoruz.

Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir, kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar, nedir bu 3K? Kavga, kaos, kriz... Krizle, koltuk kavgasıyla, kaosla neredeyse bütünleştiler.

Özgür Özel, Manavgat'taki skandal ilk patladığında çıktı yargı ve emniyet mensuplarımızı kumpas kurmakla suçladı, baklava kutularının üstünde kendi kefil olduğu arkadaşlarının parmak izi bulunduğu halde suç bastırmak amacıyla utanmadan partimizi itham etti.

CHP Genel Başkanı son dönemde elinde hesap makinesiyle kuyumcu gezmeyi, altın üzerinden hesap yapmayı çok seviyordu işte ona fırsat, gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın

Aylardır bize yamamak için her yolu denediği yargı süreçlerinin tüm aktöreleri de CHP'lilerdir. Mağdurlar, müştekiler, müdahiller, itirafçılar, davalı ve davacılar velhasıl tarafların tamamı CHP'li.

Biz bu kavganın, CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız Bay Özgür.

Karşımızdakilerin bu perişan hali bizim işimizi kolaylaştırmıyor bilakis omuzlarımızdaki yükü daha da ağırlaştırıyor, AK Parti'nin başarı hikayesinin yeni sayfalarını sizler kaleme alacaksınız, her biriniz bu aziz milletin yıllardır inkisarı hayale uğratılmış, çoğu zaman yarım bırakılmış umutlarının temsilcilerisiniz

Ülkemizin yaklaşık 50 yıllık terör sorununu çözmek amacıyla, bir sene evvel başlattığımız, bir devlet projesi olarak kararlılıkla sürdürdüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Son bir yılda, süreci baltalamaya dönük her türlü teşebbüsü boşa çıkardık. Sabırlı, dikkatli ve samimi bir tavırla, 86 milyonu kuşatan, kucaklayıcı bir üslupla süreci ilmek ilmek dokuyoruz. İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz. Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarını tamamen yıkarak 86 milyon, hep beraber daha huzurlu, daha müreffeh, barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir geleceğe yürüyelim istiyoruz.

Felaket tellalları ne derse desin, istikrarlı bir şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Şunu herkes bilsin ve anlasın. On yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye alışanlar, açık söylüyorum, bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Allah'ın izniyle, buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz.

Bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken, "böl, parçala, yönet" oyununun tekrar sahnelenmesine rıza göstermeyeceğiz. "Vadedilmiş topraklar" hezeyanıyla hareket edenler, ister kabul etsin, ister etmesin, bölgemizin geleceğinde teröre ve terör üzerinden yayılmacılığa yer yoktur, inşallah olmayacaktır.

Evvelallah, bizim hem kardeşliğimiz hem de asırlara sari tecrübemiz her türlü oyunu bozacak, her türlü sorunu aşacak kudret ve kuvvete sahiptir. Türkler, Kürtler, Araplar olarak nasıl bin yıldır yan yana yaşıyorsak, yine bir ve beraber olmaya, aynı gözyaşının ve gökyüzünün altında kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum. Siz kardeşlerimle birlikte milletimizin ve sınırlarımızın ötesindeki kardeş halkların da nifak odalarına ve odaklarına prim vermemesini önemle rica ediyorum.