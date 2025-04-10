Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İki önemli turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri hamleler ve temaslar gelişiyor

Ticaret hacmimizi karşılıklı fayda temelinde ve dengeli şekilde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik

Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz

(Endonezya ile) Halklarımız arasındaki bağları, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğimizi ilerleterek daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz