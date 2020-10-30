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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

30 Ekim 2020 Cuma 12:19 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 12:19
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