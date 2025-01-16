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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: İsrail zulmüne direnen herkese hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, 'Moğolistan'dan ülkemize devlet başkanı düzeyinde yaklaşık 21 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyaret vesilesiyle kendisine ve heyet üyelerine hoşgeldiniz diyorum. Moğolistan'ı ziyaret edeceğim' dedi. Konuşmasında, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına da değinen Erdoğan, 'İsrail zulmüne direnen herkese hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

16 Ocak 2025 Perşembe 18:55 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Moğolistan'dan ülkemize devlet başkanı düzeyinde yaklaşık 21 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyaret vesilesiyle kendisine ve heyet üyelerine hoşgeldiniz diyorum. Moğolistan'ı ziyaret edeceğim

Bütün bu belgeler ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek ve mevcut işbirliğimizi ileri noktalara taşıyacaktır

Bugünkü görüşmelerimizde ticaretimizi arttırıcı tedbirler üzerinde durduk. Münasebetlerimizin belki de en önemli boyutunu teşkil eden tarihi, beşeri ve kültürel ilişkilerimizi derinleştirme kararlılığımızı teyit ettik

Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti Ankara'da savunma sanayi ürünlerimizi de bizzat başta TUSAŞ olmak üzere incelediler, İstanbul'da da yarın BAYKAR'ı ziyaret etmek suretiyle temaslarını sürdürecekler

İsrail zulmüne direnen herkese hayırlı olsun

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