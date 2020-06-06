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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yusufeli Barajı ekonomimize yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yusufeli Barajı tamamen mühendislerimizin ürünü olan eser, ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak.' dedi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 15:35 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 15:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"GAP'ın en büyük projelerinden Ilısu Barajını ki yeni adı aynı zamanda temel atmasından şu ana gelişine kadar çok emeği geçmiş olan Veysel Eroğlu olan bu barajı tamamlamak da yine bize nasip oldu"

"Son aylarda salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaşadığımız kayıpları telafi etmenin çok ötesinde hedeflere sahibiz Geleceğimize ümitle bakmamız için pek çok sebebimiz var"

"Göletlerimizin sayısı 228'ken bunun üzerine 329 gölet daha ilave ettik. İçme suyu tesislerinin sayısı 84 iken biz 247 ilave tesisi daha insanımızın hizmetine sunduk"

"Bu eser nadide bir eser, dev bir eser ve inşallah açılışını yaptığımızda da ne kadar iftihar etsek o kadar önemli. Dünyaya 'gelin görün, bak HES nedir, sulama nedir' dediğimizde, bunu gördüklerinde ben şaşıracaklarına inanıyorum"

Kaybolan dağcının cesedi bulundu

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