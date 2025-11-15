İSTANBUL 17°C / 9°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 350 bininci deprem konutunun anahtar teslimi için Adıyaman'a geldi.

15 Kasım 2025 Cumartesi 14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'a geldi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor.

Deprem sonrası devam eden konut teslim çalışmaları çerçevesinde Adıyaman'da düzenlenecek törenle 350 bininci konut teslim edilecek.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'a geldi.

