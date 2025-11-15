Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da depremzede Kizir ailesinin misafiri oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da, "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nin ardından İndere bölgesinde bulunan Zey köyünde, Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerinde Fahri Kizir ve ailesinin evine konuk oldu.

Ziyaretinde Kizir ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, sohbet sırasında Kizir'e çocuklarının sayısını ve yaşlarını sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadıkları ev hakkında yönelttiği sorular üzerine evlerinin 3 +1 ve çok güzel olduğunu anlatan Fahri Kizir, "11 şehri birden ayağa kaldırmak, bunu da siz yaptınız, çok sağ olun emeklerinize sağlık." dedi.

Kizir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un da yürütülen çalışmalarla yakından ilgilendiğini, kendilerine destek olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde ailenin yaşlı fertleriyle de yakından ilgilendi. Kizir'in kayınbabasına dönerek, "Eşinin kıymetini bildin mi?" sorusunu yönelten Erdoğan, "50. yılımızı kutladık." yanıtını aldı.

Kizir ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret esnasında genç bir kız da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın portrelerini çizdiği kara kalem resimleri hediye etti.

Erdoğan, Kizir ailesini ziyaretinin ardından evin önünde bekleyen vatandaşlarla da bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da eşlik etti.