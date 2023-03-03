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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afetlere karşı en hazırlıklı ülke haline geleceğiz

'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'yi, 'Dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız.' dedi.

AA3 Mart 2023 Cuma 21:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afetlere karşı en hazırlıklı ülke haline geleceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından kesitler:

- Sadece ortak akılla değil, onunla birlikte ortak vicdan, ortak ahlak birliğiyle Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız.

- Türkiye özellikle afet meselesini tek tek başlıklar yerine bir bütün olarak görme, değerlendirme, tedbirini alma ve sonuçlarıyla mücadele etme seviyesine ulaşmıştır.

- İlk yapacağımız iş; Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 tane olan politika kurullarına, onuncu olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu eklemek olacaktır.

- Türkiye özellikle afet meselesini tek tek başlıklar yerine bir bütün olarak görme, değerlendirme, tedbirini alma ve sonuçlarıyla mücadele etme seviyesine ulaşmıştır.

- Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız.

- İlk yapacağımız işlerden birisi şu olacak, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hali hazırda 9 tane olan politika kurullarına onuncu olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu eklemek olacaktır.

- Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz.

- Artık yeni ve farklı bir döneme giriyoruz. Gerek bu 11 vilayetimiz, gerekse geri kalan vilayetlerimizle birlikte atacağımız planlamayla birlikte şehirler ve köy evleri ele alınmak suretiyle ele alalım.

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