Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afetlere karşı en hazırlıklı ülke haline geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından kesitler:

- Sadece ortak akılla değil, onunla birlikte ortak vicdan, ortak ahlak birliğiyle Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız.



- Türkiye özellikle afet meselesini tek tek başlıklar yerine bir bütün olarak görme, değerlendirme, tedbirini alma ve sonuçlarıyla mücadele etme seviyesine ulaşmıştır.

- İlk yapacağımız iş; Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 tane olan politika kurullarına, onuncu olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu eklemek olacaktır.

- Türkiye özellikle afet meselesini tek tek başlıklar yerine bir bütün olarak görme, değerlendirme, tedbirini alma ve sonuçlarıyla mücadele etme seviyesine ulaşmıştır.

- Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız.

- İlk yapacağımız işlerden birisi şu olacak, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hali hazırda 9 tane olan politika kurullarına onuncu olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu eklemek olacaktır.

- Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz.

- Artık yeni ve farklı bir döneme giriyoruz. Gerek bu 11 vilayetimiz, gerekse geri kalan vilayetlerimizle birlikte atacağımız planlamayla birlikte şehirler ve köy evleri ele alınmak suretiyle ele alalım.