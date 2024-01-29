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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini yarın açıklayacak

31 Mart seçimleri için geri sayıma geçilirken gözler AK Parti'nin seçim beyannamesine çevrildi. Beyanname yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyuna anlatılacak. Beyannamenin ana teması gerçek belediyecilik olacak.

29 Ocak 2024 Pazartesi 07:58 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini yarın açıklayacak
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Türkiye'nin merakla beklediği AK Parti'nin seçim beyannamesi yarın açıklanacak. AK Parti, seçim manifestonu Ankara'da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyuna anlatacak.

Manifestonun ana teması olan gerçek belediyecilikte "Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever" ilkeleri olacak.

Fiziksel, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kurumsal olarak ele alınacak. Sağlıklı, yaşanabilir, doğayla uyumlu; akıllı, sürdürülebilir , iklim dostu kentler inşa edilecek.

Toplu taşıma araçlarının çevre dostu / elektrikli olması sağlanacak. Depolamaya giden atık miktarı 2053'te sıfırlanacak. Bisiklet dostu şehirlerin sayısı artacak.

Şehir bostanları kurulacak, yörenin iklimine ve toprak yapısına uygun ürünler yetiştirilecek.

Millet bahçeleri 2028'de 100 milyon metrekareye ulaşacak Yüzde 55 olan yenilenebilir enerji 2053'te yüzde 69'a ulaştırılacak.

İŞTE BEYANNAMENİN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

Dirençli şehirler

Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre

Toplumsal Refah öncelili Şehir Ekonomileri

Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik

Kültür Üreten Şehirler

Hizmet ve Eser Belediyeciliği

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