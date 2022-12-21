İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2022 Çarşamba / 28 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6612
  • EURO
    19,8285
  • ALTIN
    1088.12
  • BIST100
    5429.13
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkor kardeşleri barıştırdı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkor kardeşleri barıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görülen Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı.

IHA21 Aralık 2022 Çarşamba 22:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkor kardeşleri barıştırdı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak, hak sahiplerine ödüllerini takdim etti. Gastronomi alanında ödüle layık görülen Ömür ve Yunus Emre Kardeşler de ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüllerini takdim ettiği Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı. Ömür Akkor'a evlenmesi tavsiyesinde bulunan Erdoğan, Akkor'a düğününe katılma sözü de verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkor kardeşlerden sarılmalarını isteyerek, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Akkor
  • Ömür ve Yunus Emre Akkor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.