Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam namazını Ayasofya Camii'nde cemaatle kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam namazını kılmak üzere Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, akşam namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ: İŞTE ORDU İŞTE KOMUTAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum'a iftarlarını açıp akşam namazını eda ettiler.
Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. "İşte ordu işte komutan" sloganları atıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkan adayı Murat Kurum, Ayasofya Cami'ne akşam namazını kılmak için geldi pic.twitter.com/8PIYeSSAKR— Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 30, 2024