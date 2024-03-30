İSTANBUL 24°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2024 Cumartesi / 21 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam namazını Ayasofya Camii'nde cemaatle kıldı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam namazını Ayasofya Camii'nde cemaatle kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum akşam namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı.

30 Mart 2024 Cumartesi 20:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam namazını Ayasofya Camii'nde cemaatle kıldı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam namazını kılmak üzere Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, akşam namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ: İŞTE ORDU İŞTE KOMUTAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum'a iftarlarını açıp akşam namazını eda ettiler.

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. "İşte ordu işte komutan" sloganları atıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.