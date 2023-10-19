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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 20'nci yılında Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 14:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i andı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğinde Bosna ile birlikte bütün bir İslam dünyasını taşıyan, asaletiyle, cesaretiyle ve duruşuyla bilge bir lider ve müstesna bir gönül insanı olan dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında İzetbegoviç'in fotoğrafına da yer verdi.

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