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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle yad ettiğini bildirdi.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 17:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i andı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş meydanlarında cesur bir asker, milletini bağımsızlığa taşıyan bilge bir lider olan, kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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