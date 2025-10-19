İSTANBUL 18°C / 11°C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i andı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı.

HABER MERKEZİ19 Ekim 2025 Pazar 13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i andı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran; milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan; dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22'nci yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

