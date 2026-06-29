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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 15:25 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü
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Liderler Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve "Transatlantik Bağın" muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiklerini, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştıklarını belirtti.

  • Erdoğan Merz telefon
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  • Türkiye Almanya ilişkileri

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