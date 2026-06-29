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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile görüştü... NATO zirvesi ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 19:35 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile görüştü... NATO zirvesi ele alındı
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin şu ifadeler yer aldı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğimizi, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmemizin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve "Transatlantik Bağın" muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğimizi, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştığımızı belirtti."

  • Erdoğan Almanya
  • Friedrich Merz
  • telefon görüşmesi

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