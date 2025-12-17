İSTANBUL 14°C / 5°C
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası heyetini kabul etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın da bulunduğu heyeti kabul etti. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ATO'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi sunduğu ifade edildi.

17 Aralık 2025 Çarşamba 16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası heyetini kabul etti
Baran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek, ATO'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi sunduğunu aktardı.

Görüşmede, Ankara'dan yurt dışına yapılan direkt uçuşların artırılması ve Esenboğa Havalimanı'na yapılması planlanan metro hattına ilişkin önerilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiğini kaydeden Baran, "ATONET Akıllı Asistan projesi ile 2025 Melbourne Dünya Odalar Yarışması'nda, 41 ülkeden 83 proje arasından sıyrılarak, 'En İyi Oda İnovasyonu Projesi' kategorisinde dünya birinciliği elde etmemizden duyduğumuz gururu Cumhurbaşkanımız ile paylaştık." ifadelerini kullandı.

KARARLILIK VURGUSU

Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunun, ülke geleceğine güçlü bir perspektif sunduğunu işaret ederek, ayrıca bu çerçevede üretim, istihdam ve ihracatı artırmak, ATO üyelerinin rekabet gücünü yükseltmek ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde, Baran'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan da yer aldı.

