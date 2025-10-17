İSTANBUL 22°C / 14°C
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ara Güler ustayı vefatının 7'nci yılında saygıyla yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 7'inci yılında andı.

17 Ekim 2025 Cuma 16:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ara Güler ustayı vefatının 7'nci yılında saygıyla yad ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin fotoğraf sanatı alanında yetiştirdiği en değerli isimlerden biri olan Ara Güler ustayı vefatının 7'nci yılında saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, 2018'de vefat eden Ara Güler'e ait bir fotoğraf da yer aldı.

