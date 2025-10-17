Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin fotoğraf sanatı alanında yetiştirdiği en değerli isimlerden biri olan Ara Güler ustayı vefatının 7'nci yılında saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, 2018'de vefat eden Ara Güler'e ait bir fotoğraf da yer aldı.