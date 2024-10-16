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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

16 Ekim 2024 Çarşamba 18:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt'ı kabul etti
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Kabulde bölgesel ve küresel meseleler, İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarında düzenlediği saldırılar ile ilgili konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Ortadoğu'da yaktığı çatışma ateşini tüm bölgeye yaymaya çalıştığını, İsrail'in amacının Filistinlileri anavatanlarında topraksız bırakmak olduğunu, Türkiye'nin İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması için tüm kulvarlarda girişimlerini sürdürdüğünü, İsrail'e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasının baskıyı artırmak için gerekli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye, Libya, Somali ve Etiyopya'daki gerilimlerin bir an önce sonlanmasını ve o bölgelerin barış, huzur ve istikrara kavuşmasını arzuladığını da söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Arap Birliği Genel Sekreteri
  • Ahmed Ebu Gayt
  • Kabul
  • Külliye
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