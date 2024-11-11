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  • Başkan Erdoğan Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesinde konuştu: İsrail soykırım suçu işliyor
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Başkan Erdoğan Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesinde konuştu: İsrail soykırım suçu işliyor

Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in soykırım suçu işlediğini belirterek, 'Türkiye olarak İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaları yürürlüğe koyduk. Netanyahu hükümetine, Filistin topraklarını işgalinin maliyeti olduğunu hissettirecek somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız' dedi.

11 Kasım 2024 Pazartesi 15:12 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesinde konuştu: İsrail soykırım suçu işliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlarda bugüne kadar yüzde 70'i çocuk ve kadın 50 bin Filistinli şehit oldu."

"İsrail, insani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor, sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor."

"Türkiye, bugüne kadar Gazze'ye 84 bin tondan fazla yardım göndermiştir, engellemeler kalktığında çok daha fazlasını göndermeye hazırdır."

"Bir avuç Batılı ülke İsrail'e her türlü desteği verirken, Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır."

"Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalinin maliyeti olduğunu hissettirecek somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız."

"Güney Afrika tarafından İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı nezdinde açılan davaya azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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