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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi28 Şubat 2025 Cuma 22:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile telefonda görüştü.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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