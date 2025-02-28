Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile görüştü

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile telefonda görüştü.</p><p>Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.</p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/02/28/cumhurbaskani-erdogan-arn-251_2-43.jpg'/>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/02/28/cumhurbaskani-erdogan-ing-409_2-43.jpg'/>Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü