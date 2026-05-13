İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4209
  • EURO
    53,2379
  • ALTIN
    6850.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Astana semalarında savaş uçakları eşlik etti! Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama
Güncel

Astana semalarında savaş uçakları eşlik etti! Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına, havalimanına inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Havalimanı üzerindeki iki helikopter de Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı taşıdı.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:37 - Güncelleme:
Astana semalarında savaş uçakları eşlik etti! Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama

HABERİN
GALERİSİ
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na indi.

Eşi Emine Erdoğan ile havalimanının Şeref Salonu bölümünde uçaktan inen Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ve Tokayev, ellerinde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı olan çocukların sevgi gösterisi eşliğinde Şeref Salonu'na geçti.

Erdoğan'ın uçağına, havalimanına inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Havalimanı üzerindeki iki helikopter de Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de Kazakistan'a geldi.

  • Kazakistan Devlet Başkanı
  • Astana Karşılama
  • cumhurbaşkanı erdoğan

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: Dehşet anları güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.