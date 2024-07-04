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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 22:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü
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Özel uçak "TC CAN" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.

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