Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkes döneminde de Gazze'nin yaralarını saracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* AK Parti Adana İl Kongre'sinin şehrimize, ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum.

* Adana'da bayrağı devralan kardeşlerime başarılar diliyorum.

* Adana şehitler yurdudur, Adana harbi, hasbi, söylediğini doğru söyleyen ve doğrudan söyleyen civan mert insanlar memleketidir. Adanalı Allah'ın adamıdır.

* Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyecek iş üretmeye, hizmet üretmeye, gönül siyaseti ile gönüller kazanmaya bakacağız. Milletin gönlüne gireni kimse oradan çıkaramaz.

* Rabbimiz insana anacak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Biz muhalefet gibi hiçbir vizyon ortaya koymadan, hiçbir program geliştirmeden, hiçbir projeye kafa yormadan siyaset yapamayız.

* (Suriye iç savaşı)İnsanlığımızın ve kardeşliğimizin sınandığı bu süreçte bize inancımıza, kültürümüze, tarihimize yakışır bir politika izledik.

* Biz bize yakışanı yaptık. Nefret siyaseti güdenlerde kendilerine yakışanı yaptı. Neticede kazanan merhamet oldu, dayanışma oldu, kardeşlik oldu. Suriye krizinde de gördük ki sabrın sonu selamettir.

* Batı'nın veya emperyalist güçlerinin ne dediğini değil kendi inanç, kültür ve medeniyet kodlarımızı referans aldık.

* Biz gerek içerde gerek dışarda çok boyutlu, çok kapsamlı, her aşaması hesaplanmış bir strateji yürütürken ana muhalefetin durumunu siz de görüyorsunuz.

* (Suriyeliler) Biz, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen kardeşlerimize gereken kolaylığı gösteriyor ama kimseyi de buna zorlamıyoruz.

* Suriye'yi 3 parçaya bölerek kolayca yutulacak lokmalar haline getirme projesi çökmüştür.

* Biz bize yakışanı yaptık. Nefret siyaseti güdenlerde kendilerine yakışanı yaptı. Neticede kazanan merhamet oldu, dayanışma oldu, kardeşlik oldu. Suriye krizinde de gördük ki sabrın sonu selamettir.

* Bizim de yoğun gayret ve telkinlerimizle Filistin direniş hareketi Hamas ile İsrail arasında ateşkes için mutabakata varıldı. 15 ay sonra inşallah Gazze halkı bir nebze olsun rahat nefes alacak.

* İsrail, 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır.

* İsrail'in özellikle de Netanyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir.

* (Filistin) Savaş ve insanlık suçu işleyenlerden tek tek hesap sorulması amacıyla verdiğimiz mücadele artarak devam edecek.

* İnşallah ateşkes döneminde de Gazze'nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz.

* Bizim de yoğun gayret ve telkinlerimizle Filistin direniş hareketi Hamas ile İsrail arasında ateşkes için mutabakata varıldı. 15 ay sonra inşallah Gazze halkı bir nebze olsun rahat nefes alacak.

* Para kuleleri, şişirilmiş konser faturaları ve ihale yolsuzları dışında işte bizim eserimiz diye gösterebilecekleri hiçbir icraatları yok.

* Atalarımız büyük lokma ye büyük laf etme demişler bunlar da her açığa düştüklerinde büyük büyük laflar ediyorlar ama sonra kuzu kuzu hizaya geliyorlar.

* Son 22 yılda güncellenmiş değerle Adana'ya 922 milyar liralık yatırım yaptık. Adalette 21 milyar lira, eğitimde 63 milyar lira, gençlik ve sporda 5,5 milyar lira, sosyal yardımlarda 153 milyar lira yatırım yaptık.