Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm açıklaması: Patlama yaşanıyor

AA 26 Şubat 2021 Cuma 19:58 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 20:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor." dedi.



Erdoğan: "Yıldızı giderek parlayan ülke olduğumuzun en önemli göstergesi, misafir ettiğimiz yabancı turist sayısının 52 milyonu bulmuş olmasıdır."



Erdoğan: "Bu yılın sonunda açmayı planladığımız Atatürk Kültür Merkezi'mizi salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın en geç ortasında, İstanbul halkının hizmetine sunacağız."

Erdoğan: "İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatının son günlerini yaşadığı Mısır Apartmanındaki evini, müzeye dönüştürüyoruz. İnşallah müzeyi de 12 Mart'ta yani İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında hizmete açıyoruz."

Erdoğan: "Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir."