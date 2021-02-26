İSTANBUL 12°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2021 Cuma / 14 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4289
  • EURO
    8,9811
  • ALTIN
    411.192
  • BIST100
    1471.39
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm açıklaması: Patlama yaşanıyor
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm açıklaması: Patlama yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, 'Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor.' dedi.

AA26 Şubat 2021 Cuma 19:58 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 20:13
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor." dedi.

Erdoğan: "Yıldızı giderek parlayan ülke olduğumuzun en önemli göstergesi, misafir ettiğimiz yabancı turist sayısının 52 milyonu bulmuş olmasıdır."

Erdoğan: "Bu yılın sonunda açmayı planladığımız Atatürk Kültür Merkezi'mizi salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın en geç ortasında, İstanbul halkının hizmetine sunacağız."

Erdoğan: "İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatının son günlerini yaşadığı Mısır Apartmanındaki evini, müzeye dönüştürüyoruz. İnşallah müzeyi de 12 Mart'ta yani İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında hizmete açıyoruz."

Erdoğan: "Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.