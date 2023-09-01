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Cumhurbaşkanı Erdoğan, av sezonunu açan balıkçılara telsizden seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de bindiği balıkçı teknesinden, av sezonunun başlamasıyla denize açılan balıkçılara telsizden seslenerek, bereketli bir dönem olması temennisinde bulundu.

AA1 Eylül 2023 Cuma 01:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, av sezonunu açan balıkçılara telsizden seslendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poyrazköy'deki 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışında yaptığı konuşmanın ardından bir balıkçı teknesine geçti.

Balıkçılarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra dümene geçerek denize açılan diğer balıkçılara telsizden seslendi.

Erdoğan, balıkçılara "Değerli kardeşlerim 'vira bismillah' dedik. Bu balık sezonumuz sizler için, milletimiz için bol bereketli olsun inşallah. Ya Allah bismillah." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telsizle yanıt veren balıkçılar da temennileri için kendisine teşekkür etti.

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