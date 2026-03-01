İSTANBUL 9°C / 4°C
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ1 Mart 2026 Pazar 22:19 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ile görüştü
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye dair İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm tarafları diplomasiye ve müzakere zeminine dönüşe davet ettiğini, barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, bu süreçte Türkiye ile AB arasında yakın eş güdümün sürmesinin önemli olduğunu belirtti."

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • von der leyen

