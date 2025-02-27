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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Avrupa'nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye'nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını dile getirdi.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2025 Perşembe 18:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Costa arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Costa'yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin canlandırılmasının Türkiye ile AB'nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel'den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye'nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını belirtti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu, Türkiye'nin en başından beri barışı tesis etmek için çabaladığını söyledi.

SURİYE'YE UYGULANAN YAPTIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı için Suriye'ye yönelik AB yaptırımlarında sağlanan muafiyetin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Costa görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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