İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Aydın Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 20:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti
ABONE OL

Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesinin açılışının ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile hastanede incelemelerde bulundu, tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Tedavi gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, hastaların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun, bunu da yaptın." diyerek, teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hastaneyi beğendiniz mi?" sorusu üzerine tedavi gören vatandaş, "Çok beğendik Sayın Cumhurbaşkanım. Bundan iyisi olmaz. Çok teşekkür ederiz, Allah sizi var etsin, başımızdan eksik etmesin." dedi.

Erdoğan, daha sonra Sağlık Bakanı Memişoğlu ve hastane personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.