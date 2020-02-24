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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı dolayısıyla yarın Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AA24 Şubat 2020 Pazartesi14:50 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 14:50

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konsey toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Bakü'de yapılacak.

Konsey toplantısında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

Toplantı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor.

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